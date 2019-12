Priolo, il Consiglio comunale approva all'unanimità il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022

Il Consiglio comunale di Priolo Gargallo ha approvato all'unanimità il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022.

Dal 1° gennaio del prossimo anno potranno dunque essere portare avanti tutte le iniziative programmate nel semestre precedente: confermati gli incentivi per il rinnovo di attività commerciali e artigianali, contributi a fondo perduto per le piccole e medie imprese che effettuano assunzioni di soggetti residenti nel comune di Priolo Gargallo, corsi di formazione e riqualificazione, in convenzione con le aziende, per nuove assunzioni, e ancora arredi per le scuole, rinnovo della convenzione per la vigilanza notturna del territorio, l’iniziativa “Sport per Tutti”, che prevede un contributo per consentire di praticare sport ai bimbi provenienti da famiglie in difficoltà economica, contributo per l’acquisto di seggiolini auto con dispositivo antiabbandono, acquisto di cibo e cucce destinate ai cani di quartiere.

Soddisfazione, a nome dell’amministrazione, espressa dall'assessore al bilancio, Maria Grazia Pulvirenti: “Un ringraziamento particolare – ha detto la Pulvirenti – va ai consiglieri comunali, che con le loro proposte preventive e la conseguente rinuncia a presentare emendamenti hanno dato la possibilità di approvare il bilancio in maniera tempestiva”.

Dello stesso tenore le parole del Presidente del Consiglio, Alessandro Biamonte, che ha ricordato come Priolo, insieme a Melilli e Noto, sia uno dei pochi Comuni in provincia di Siracusa ad aver approvato il bilancio di previsione prima del 31 dicembre.

Nel corso della seduta è stato approvato all’unanimità anche lo schema del programma triennale delle opere pubbliche per il triennio 2020-2022 ed elenco annuale per il 2020 e il DUP, il Documento Unico di Programmazione per il triennio 2020-2022.