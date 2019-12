Serie D, l'Eurialo vince 3-0 contro l’Antares

Vittoria dell'Eurialo Siracusa sbanca il parquet dell’Antares con un secco 3-0 e si porta ad un solo punto dalla capolista Carlentini, superata in trasferta dalla Fratelli Di Pasquale, squadra con la quale le aretusee condividono il secondo posto nella classifica del campionato di serie D di pallavolo femminile.

“Siamo rientrate in campo sotto tono, svogliate – dice coach Daniela Cianflone – e le avversarie ne hanno approfittato. Avevo pensato insieme a Francesco Italia di dare spazio a chi gioca meno ma siamo dovuti tornare sui nostri passi perché la partita è diventata improvvisamente complicata. Le ragazze hanno commesso inizialmente troppi errori, dando coraggio alle avversarie, che hanno sbagliato meno in battuta e hanno anche approfittato di un pò di confusione mentale nostra per renderci la vita difficile. E’ stato un set in salita ma siamo riuscite comunque a vincerlo. Nel terzo – continua Cianflone – siamo partite male, subendo un 6-0 iniziale che siamo comunque riuscite a recuperare. Tutto ciò dunque è stato demerito nostro e non merito dell’Antares. Anche in questo caso abbiamo comunque chiuso in vantaggio, portando a casa i tre punti. Sono contenta del risultato, ma dobbiamo continuare a lavorare per migliorare. Durante le festività non abbasseremo la guardia, allenandoci soprattutto sul piano fisico e atletico. Siamo comunque contenti – conclude Daniela Cianflone – di aver chiuso l’anno con una vittoria”.