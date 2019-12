Il Cga accoglie il ricorso della Spero per il Marina di Siracusa, entro 30 giorni nuova conferenza dei servizi

Accolto dal Cga il ricorso per ottemperanza presentato dalla Spero con il quale è stato chiesto di indire la Conferenza di Servizio sul progetto Marina di Siracusa sulla base della sentenza dello stesso Cga del 9 gennaio 2018 con la quale veniva disposto che la Soprintendenza doveva nuovamente esprimersi sul progetto definitivo.

La sentenza è stata notificata oggi al Comune di Siracusa.

In particolare la sentenza di oggi - si legge in una nota del presidente della Spero, Vittorio Pianese - stabilisce che: “Il Comune di Siracusa, che ha fin qui ingiustificatamente omesso di riconvocare la conferenza, dovrà quindi senza ulteriori indugi farvi luogo nei termini di 30 giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della presente pronuncia, ed entro la stessa scadenza dovrà altresì trasmettere alla Soprintendenza di Siracusa tutta la documentazione ufficiale occorrente ai fini dell’espressione del suo nuovo parere. La Soprintendenza a sua volta dovrà esprimere il proprio nuovo parere nei successivi 45 giorni. Le spese processuali del presente giudizio vengono poste a carico del Comune di Siracusa la cui sostanziale inerzia vi ha dato causa”.

"Questa sentenza, ancora una volta, - commenta Pianese - riconosce le ragioni di fatto e di diritto che la Spero ha correttamente seguito nella procedura per realizzare il Marina di Siracusa".