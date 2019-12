Siracusa, conclusa la lunga vertenza dei lavoratori ex Pirelli

Chiusa la vertenza dei 14 lavoratori ex Pirelli con la stabilizzazione voluta dall'attuale Amministrazione.

"La precarietà di questi lunghi anni, non ha avuto solo conseguenze economiche ma anche personali e psicologiche; tanti sono stati i momenti di scoramento e di difficoltà di varia natura, non riuscendo ad immaginare un futuro per noi e le nostre famiglie. - si legge in una nota a firma dei 14 lavoratori - Per tale ragione, questa stabilizzazione, voluta fortemente da questa amministrazione, ridà dignità a noi lavoratori, riuscendo, così, a garantirci la certezza del lavoro e delle garanzie ad esso connesse. Questa è stata l’amministrazione che non ha fatto di questa annosa e dolorosa vicenda motivo e oggetto di speculazione politica. Anzi, al contrario, ha dato un senso all’agire di noi 14 lavoratori che oggi, orgogliosamente, possono riuscire a dare serenità alle loro famiglie. Questa è l’amministrazione che, questa sera, potrà dormire sonni sereni e tranquilli, per avere stabilizzato, prima di tutto, le proprie coscienze di amministratori che mettono le persone ed i diritti prima di ogni altro calcolo o scelta. Ci sia concesso, infine, ma non di certo per importanza, ringraziare quanti, attori politici ed istituzionali, in primis la Prefettura di Siracusa, e le sigle sindacali".