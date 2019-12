Siracusa, l'arcivescovo ai giornalisti: "La verità sia stile di vita nuovo"

Tradizionale incontro di Natale dell'arcivescovo di Siracusa, mons. Salvatore Pappalardo, con i giornalisti. Un momento per scambiarsi gli auguri, ma anche per fare una riflessione sul ruolo della comunicazione nella società di oggi.

Prendendo spunto da un messaggio d Papa Francesco che invita tutti a diventare "fratelli in umanità" attraverso l'amore e l'accoglienza e che invita i giornalisti ad usare "parole vere e non vuote", l'arcivescovo di Siracusa richiama alla propria responsabilità gli operatori della comunicazione: "Le vostre parole - ha detto - raccontano il mondo e lo modellano. I vostri racconti - ha aggiunto - possono generare spazi di libertà o di schiavitù. Ma solo l'utilizzo di parole di pace e giustizia si possono costruire società di solidarietà con l'attenzione dovuta a chi è più fragile".

Dopo i messaggi da parte dei rappresentanti dell'Ordine dei giornalisti, Santo Gallo, dell'Assostampa Siracusa, Prospero Dente, dell'Ucsi, Salvo Di Salvo, e dell'Unci, Francesco Nania, il dono del pane di Lentini, che, quest'anno, è destinato alla Caritas del Santuario della Madonna delle lacrime.