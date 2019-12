Siracusa, Ugl traccia il bilancio di fine anno: dati drammatici di disoccupazione

Occupazione, vertenze in atto, finanziamenti, posti di lavoro. Di questo, ma anche di altro, si è parlato durante la riunione di fine anno dell’Ugl.

Dal 2012 al 2018, la percentuale di giovani ( 25 /39enni) laureati siciliani che ha preferito fare la valigia verso le regioni settentrionali e l’estero si è gradualmente incrementata. Passando dal 21% al 28,2%. A Siracusa il tasso di disoccupati è al 21,4%, percentuale che sale drammaticamente fino al 43% per i giovani.

"Le uniche risorse - si legge in una nota Ugl - in questo momento che sostengono l’economia Siracusana vengono dal polo petrolchimico, mentre i segnali del settore turistico e servizi anche nel corso 2019 voglio far apparire i dati incoraggianti, per cui occorre un’inversione di tendenza dai contenuti della politica del turismo per raggiungere traguardi di crescita significativi. Bisogna dare il giusto valore e ciò che il patrimonio archeologico del nostro territorio rappresenta , la Regione né ha competenza , come pure il dover trovare le giuste soluzioni per sostenere la crescita in tutti i settori, nei momenti di bassa stagione . Bisogna altresì dare la giusta importanza a servizi essenziali come quello del trasporto, basti pensare che l’ inizio tagli dei treni lunga percorrenza".