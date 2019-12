Siracusa, contrasto ai "botti" illegali: sequestrati 300 chili di fuochi d'artificio, denunciato il proprietario. VIDEO

Controlli del territorio straordinari sono stati disposti dal Questore di Siracusa, Gabriella Ioppolo, in vista dei festeggiamenti di fine anno e con l'obiettivo di contrastare fuochi d’artificio illegali e pericolosi.

Durante le operazioni, sono stati sequestrati oltre 300 chilogrammi di artifizi pirotecnici detenuti illegalmente all’interno di un manufatto in lamiera, vicino Via Immordini. Il proprietario è stato denunciato. Inoltre, all’interno dello stesso sito, è stato rinvenuto un motociclo provento di furto, ed è stato denunciato un siracusano di 35 anni per il reato di ricettazione.

Il rinvenimento del materiale esplodente è stato possibile grazie al fiuto del cane poliziotto “Ultimo”. Gli artifizi pirotecnici detenuti senza licenza ed in un luogo assolutamente inidoneo avrebbero potuto arrecare grave pericolo agli abitanti delle case adiacenti.