Siracusa, torneo "Sport & Solidarietà": i fondi raccolti andranno alla piccola Giulia

In campo il Quartiere Ortigia, Gli Amici di Gianluca Bianca, Assostampa Siracusa e Associazione Onlus Padre Pio per la sesta edizione il torneo Sport e Solidarietà.

L'evento, organizzato da Raffaele Grienti, ex consigliere di circoscrizione Ortigia, si terrà sabato 28 dicembre alle 16 al campo del Porto di via Bengasi.

I fondi raccolti saranno devoluti alla causa della bambina siracusana, di 7 anni, che da un anno lotta contro un tumore e che si trova ancora ricoverata all’ospedale Gaslini di Genova.

“Il risultato del campo – spiega Raffaele Grienti – passerà come sempre in secondo piano. Conta solo la solidarietà e dunque il nostro impegno sarà rivolto quasi esclusivamente alla raccolta fondi in favore di Giulia e della mamma Valentina, per il suo soggiorno forzato lontano da casa al fianco della figlia. Ringrazio il gestore del campo per averci messo a disposizione l’impianto in maniera gratuita”.

La storia di Giulia comincia un anno fa. All’inizio quei sintomi furono scambiati per dolori della crescita. La diagnosi ufficiale però è arrivata alla vigilia di Natale dello scorso anno, quando gli esami al Policlinico di Catania non lasciavano dubbi. I dolori che Giulia avvertiva su tutto il corpo erano da ricondurre ad un neuroblastoma. I medici lo scoprirono qualche giorno dopo il suo ricovero grazie ad una biopsia durata 5 ore e ai risultati dell’istologia. “Sono stati giorni durissimi per me – racconta la mamma Valentina Casto - soprattutto quando mi dissero che la bambina aveva metastasi ossee e che il tumore aveva preso pure il midollo. La malattia lasciava solo il 30% di possibilità di sopravvivenza secondo i medici. Non persi tempo, contattai l’ospedale Gaslini e portai mia figlia a Genova, nel miglior centro italiano che cura la sua tipologia. Dopo 10 cicli di chemioterapia molto forti, il tumore regredì ma le sue metastasi no. I dottori cambiarono piano terapeutico decidendo di sottoporre la bambina a tre cicli di chemioterapia abbinate alla raccolta delle sue stesse staminali per un doppio trapianto con mibg, guanidina terapeutica usata da molti anni per le cure di tumori aggressivi come quello che ha colpito Giulia. A giugno, dopo i tre cicli, i risultati non erano buoni. Nuovo ciclo di chemio chiamato ice per la raccolta delle sue staminali e - prosegue Valentina Casto - ai primi di settembre inizia il primo autotrapianto, che viene superato bene. Poi siamo tornate in Sicilia per un breve periodo e ora siamo di nuovo a Genova per affrontare il secondo autotrapianto di cellule staminali. Giulia sta affrontando questa battaglia con una forza difficilmente riscontrabile in una bambina di 8 anni. Continuo a pregare Dio per la sua guarigione, lei ce la sta mettendo tutta ed invito i miei concittadini a non smettere di pregare. E un primo incoraggiante risultato c’è già stato. Grazie alla supplica di un devoto che ha chiesto alla nostra Patrona di intercedere per la guarigione di Giulia, mia figlia ha ritrovato forze ed energie mai avute prima. La preghiera fa miracoli e io ringrazio quanti continuano a chiedere ardentemente al Signore di salvare mia figlia. Invito tutti i miei concittadini ad intensificare la preghiera per Giulia perché superi al più presto questo momento così difficile”.

Chi volesse contribuire, può effettuare una ricarica PostePay al numero 5333171097675249 (codice fiscale CSTVNT81A41I754F) oppure fare un bonifico bancario utilizzando l’Iban IT76K3608105138211821011830.

Tra le squadre che forniranno il loro sostegno c’è anche l’Associazione Padre Pio, nata nel 2004 da famiglie di ragazzi con disabilità. E’ stata sempre attiva sul territorio provinciale, realizzando servizi socio educativi a Floridia, Solarino e Siracusa. Considera lo sport strumento di crescita sociale per i giovani perchè consente di valorizzare il tempo libero dei ragazzi. Parteciperà al torneo con alcuni operatori e con qualche ragazzo con disabilità.