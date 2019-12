La provincia di Siracusa quarta in Sicilia per offerte di lavoro pubblicate nel primo semestre 2019

La provincia di Siracusa quarta in Sicilia per offerte di lavoro pubblicate nei primi sei mesi del 2019 su Infojobs, la piattaforma per la ricerca di lavoro on line. La maggior parte sono concentrate a Catania (33%). Al secondo posto Palermo con il 23,7%, terza Messina con l'11,2%. Seguono, in ordine, Siracusa (8%), Ragusa (7,3%), Trapani (6,5%), Agrigento (4,2%), Caltanissetta (3,6%). Ultima Enna con appena il 2,6%. In tutta la regione nel primo semestre 2019 sono state pubblicate tremila offerte di lavoro.

Secondo InfoJobs, il settore più attivo nella ricerca di personale nel 2019 è quello Ict, seguono il Retail (13,2%) e le Telecomunicazioni (13%), al quarto posto il settore dei Servizi Ambientali (9,8%). Chiude la top 5 l’insieme delle aziende che fanno parte del comparto Pr ed eventi (9,7%).

Tra le categorie professionali con il maggior numero di offerte, al primo posto si trova ancora il Manifatturiero, con il 20,3% delle offerte, seguito da amministrazione e contabilità (9,3%) e da vendite, con l’8,9% degli annunci. Tra le prime cinque posizioni si trovano anche commercio al dettaglio, gdo e retail (7,9%), seguita da un settore strettamente connesso come quello della logistica (6,8%).

Il profilo di chi cerca lavoro online è giovane: il 61% ha un'età compresa tra i 18 e i 34 anni. Ha un buon livello di istruzione: il 63% ha un diploma o una laurea.