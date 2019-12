Augusta, controlli filiera ittica: sequestri e sanzioni per 9.000 euro

Sequestri e sanzioni per 9.000 euro sono stati effettuati dalla Capitaneria di porto di Augusta nel'ambito di una campagna di controlli della filiera ittica denominata “Mercato Globale”.

Verifiche sono state effettuate sul pesce commercializzato, sia in mare che a terra, sottoponendo a controllo esercizi commerciali, pescherie, ristoranti, mercati rionali e venditori ambulanti.

Complessivamente sono stati effettuati 6 sequestri, per circa 116 chili di prodotto ittico, e di circa 200 ricci di mare. Il prodotto ittico, non giudicato idoneo al consumo umano da parte dei Servizi veterinari, è poi stato avviato a corretto smaltimento; sequestrata anche una rete da pesca; contestate 7 sanzioni amministrative, per circa 9.000 euro per la violazione delle disposizioni che prevedono sia l’obbligo della tracciabilità che dell'etichettatura, oltreché per pesca di ricci di mare oltre il numero consentito e per pesca di frodo in porto. Due persone sono state denunciate per resistenza a Pubblico Ufficiale