Augusta, auto contro animale nella zona industriale: 3 feriti

I vigili del fuoco di augusta sono intervenuti stamattina per incidente stradale nella zona industriale di Augusta.

L’incidente è stato provocato dalla presenza di una mucca sulla sede stradale. Coinvolta una auto finita fuori strada, con a bordo una famiglia di tre persone (padre, madre e figlia ) , soccorse da personale del 118 e dell’elisoccorso. La figlia è stata trasportata in elisoccorso al cannizzaro. La madre in ambulanza all’ospedale di Siracusa e il padre ad Augusta.