Roma, due 16enni investite e uccise vicino a Ponte Milvio

Due ragazze di 16 anni, Gaia e Camilla, sono morte dopo essere state investite nella notte a Corso Francia, a due passi da Ponte Milvio, luogo di ritrovo usuale dei giovani il sabato sera. Alla guida dell'auto un ragazzo di 20 anni che si è fermato subito dopo l'incidente per prestare soccorso.

Il giovane è poi stato trasportato all'Umberto I in stato di choc ed è stato sottoposto a test di alcol e droga. Secondo quanto si apprende, le ragazze abitavano in zona, nel quartiere Fleming e stavano attraversando la strada, bagnata dalla pioggia. I sanitari del 118, una volta arrivati sul luogo dell'impatto, non hanno potuto far altro che constatare la morte delle due ragazze.

Sono in corso accertamenti per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Si procede per omicidio stradale.