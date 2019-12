Lentini, rapina in farmacia di via Garibaldi: arrestati in due

Sono finiti in manette i presunti autori della rapina compiuta ieri sera ai danni di una farmacia in via Garibaldi, a Lentini. Si tratta di Andrea Finocchio di ventidue anni già noto alle forze dell’ordine, e di un minore sedicenne.

I due, secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, avrebbero fatto irruzione nella farmacia con i volti travisati e armati di pistola.

Gli agenti, dopo aver raccolto le descrizioni dei due malviventi e degli indumenti indossati, li hanno individuati nelle immediate vicinanze. Alla vista degli agenti i due hanno tentato di darsi alla fuga, ma sono stati bloccati. All’interno della tasca del giubbotto del minore è stato trovato i bottino, 50 euro in monete da 5 centesimi, 1 euro e 2 euro e in un’abitazione in stato di abbandono poco distante dal luogo della rapina, è stata rinvenuta la cassettiera del registratore di cassa portata via nel corso della rapina.

Finocchio è stato ristretto nella casa circondariale di Siracusa e il minore nel centro di prima accoglienza per i minorenni di Catania.