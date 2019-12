Noto, nuovo presidio dei dipendenti Forté: da domani riprendono a lavorare

Scioperano anche oggi i lavoratori Forté che hanno deciso di riprendere a lavorare a partire da Lunedì 23 dicembre.

Oggi i lavoratori dei punti vendita di Siracusa, Canicattini Bagni, Pachino e Noto si sono dati appuntamento a Noto.

“Pretendiamo responsabilità da parte degli organi preposti - dichiara Alessandro Vasquez, segretario generale provinciale della Filcams Cgil di Siracusa - non possono sempre pagare solo i dipendenti le scelte scellerate di un’azienda che al momento ha una strategia indecifrabile. Abbiamo deciso di riaprire regolarmente le attività a partire da domani, visto che i lavoratori sentono comunque la responsabilità verso le attività dove hanno svolto servizio in questi anni. Mutui e finanziamenti che non possono essere onorati e alle porte un Natale tremendo per le famiglie: tutto questo denota il momento che vive l’imprenditoria siciliana del settore, ingovernabile ed irresponsabile. Speriamo che il tribunale di Catania riesca a sbrogliare una matassa così ingarbugliata che non consente ai lavoratori nessuna certezza. Ci stiamo attivando anche con il nostro ufficio legale - conclude - affinché quantomeno vengano tutelati i crediti che avanzano i lavoratori"