Incidente stradale mortale sulla Catania-Siracusa: perde la vita una 39enne

Una 39enne ha perso la vita in un incidente stradale mortale che si è verificato intorno alle 3,35 di questa notte sulla Catania-Siracusa, all'altezza di Carlentini.

Per ragioni che sono al vaglio della Polizia stradale, intervenuta sul posto, si è verificato un tamponamento tra una mercedes CLK e un autotreno che trasportava agrumi. Irene Sauro, la donna di Leonforte (provincia di Enna) che viaggiava sull'auto come passeggero, ha avuto la peggio. Il conducente è rimasto ferito.

Sul posto anche il 118.