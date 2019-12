Siracusa, recuperato un grosso alveare in via Tagliamento

E' stato recuperato, dai Vigili del Fuoco, un grosso alveare, in cima ad un albero di Pino a circa 20 metri di altezza, in via Tagliamento.

L'alveare è stato trovato dal responsabile di una ditta incaricata della potatura di alcuni alberi, il quale ha richiesto l’intervento di un apicoltore di Floridia ed il supporto dei vigili intervenuti con l’autoscala data la posizione dell'alveare