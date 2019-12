Uiltec Siracusa, firmato il rinnovo del contratto nazionale chimico coibenti

E' stato firmato, a Roma, il rinnovo del contratto nazionale chimico coibenti.

Si tratta di un risultato importante, dopo una lunga trattativa e diversi confronti avuti negli scorsi mesi.

L’azione del sindacato dei chimici di Siracusa parte dal primo febbraio di quest’anno, dove in una affollata assemblea del settore coibenti analizzando i problemi ci si pose l’obiettivo di rinnovare il contratto scaduto da quattro anni, partendo dal nostro territorio che ha il maggiore addensamento di lavoratori del settore, in mezzo a mille difficoltà si è aumentato il livello della protesta culminato nelle otto ore di sciopero il 4 luglio, protesta sospesa solo quando dopo tanti anni è giunta la convocazione della delegazione trattante il 2 ottobre, ed in quella occasione si è ottenuta la ripresa delle trattative con l’impegno a chiudere entro il 31 dicembre.

"Arriva un risultato perseguito con tenacia e la fiducia dei lavoratori - ha detto il neo Segretario generale della Uiltec, Seby Accolla - che ci hanno seguito in questa battaglia vinta".