Priolo Gargallo, successo per il musical "Il Bosco Incantato": stasera concerto di musica gospel e folk

Successo di pubblico, ieri, al teatro comunale di Priolo Gargallo per il musical interattivo “Il Bosco Incantato”.

L’evento è stato organizzato dal Comune di Priolo in occasione delle festività natalizie. Marco Savatteri, regista dello spettacolo, ha portato in scena la magia del Natale, attraverso splendidi abiti, canti e balli, con un linguaggio moderno e ironico. Ghirlandina, la star Violetta, Fior di Cannella, l’elfo Nevischio e tanti altri personaggi hanno coinvolto i numerosi bimbi presenti a teatro.

Ma gli appuntamenti natalizi, con il Comune di Priolo Gargallo, non finiscono qui. Già stasera è in programma, alle 19, nella chiesa di Santa Chiara, un concerto di musica gospel. Saranno eseguiti canti religiosi tratti da vari contesti musicali, dai tradizionali inni cristiani, a canti di preghiera e di adorazione. Quello di stasera è il 1° dei 4 appuntamenti voluti dal Sindaco, Pippo Gianni, con l’obiettivo di coinvolgere le chiese di Priolo nelle manifestazioni natalizie.

Sempre stasera, alle 20:00, al parco Senia, dove è allestito il Villaggio di Babbo Natale, si terrà il concerto del gruppo folk “I Cumpari”.

Domani, domenica 22 dicembre, grande mattinata di sport con la 2° edizione della “Gymkana di Natale dei Bimbi”, organizzata dall’ASD Team Bike Priolo, con il patrocinio del Comune. Partenza alle 09:30, dal piazzale dell’Autonomia Comunale. Al termine della gara sarà sorteggiata una bici e saranno distribuiti doni a tutti i bimbi presenti, offerti dall’Amministrazione comunale. Ancora domani, 2° appuntamento con i concerti in chiesa. Alle 19:00, presso la parrocchia di San Giuseppe Operaio, è prevista l’esibizione del Coro Polifonico.