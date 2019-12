Cna Siracusa premia dieci Imprese Eccellenti 2019 del territorio

Oltre 200 imprenditori hanno partecipato all'assemblea territoriale di Cna Siracusa. Sul tavolo argomenti importanti come imprese, welfare e futuro.

Subito dopo sono state premiate le Imprese Eccellenti 2019: a dieci di queste è stata consegnata la “Vela”, simbolo di forza e capacità innata nel condurre in porto la propria azienda anche con il mare in tempesta.

Presenti il presidente nazionale Daniele Vaccarino, il presidente regionale Sebastiano Battiato e il vicepresidente nazionale Giuseppe Cascone