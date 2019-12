Siracusa, bloccato l'ingresso del centro commerciale di contrada Fusco: 74 persone rischiano il posto di lavoro

Bloccato l'ingresso del centro commerciale di contrada Fusco, dai 74 lavoratori del gruppo Cambria, impiegati, fino a pochi mesi fa, nello Spaccio Alimentare all’interno del centro commerciale ex Papiri.

La protesta all'indomani dell’ultima riunione al Centro per l’impiego di Siracusa.

“Ieri - sottolineano i tre segretari generali Teresa Pintacorona, Alessandro Vasquez e Anna Floridia - abbiamo appreso che la CDS holding, proprietaria dell’immobile, ha già ceduto a Conad l’area interessata, diminuendone la perimetrazione e concedendo alla nuova azienda di ricercare personale attraverso candidatura via mail.

È una situazione drammatica che rischia di lasciare senza lavoro 74 persone - continuano i segretari - Un atteggiamento inaccettabile da parte di CDS holding che non sta mostrando alcuna sensibilità verso il problema e discutibile da parte dell’ufficio commercio del Comune di Siracusa pronto a concedere licenza a Conad.

Abbiamo già anticipato che chiederemo l’accesso agli atti del Comune e continueremo a sostenere la necessità di una convocazione in sede Prefettizia che metta insieme CDS holding, Conad e gruppo Cambria. Non faremo alcuno sconto: con la vita e la dignità del lavoro di 74 famiglie non è ammessa alcuna arroganza né superficialità.”

Fila chilometrica si è formata all'ingresso del C.C. in contrada Fusco.