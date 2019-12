Siracusa, cocaina, hashish e marijuana in casa: arrestato 34enne

Nascondeva in casa 6 grammi di cocaina, 75 di marijuana e 70 di hashish. Questa la scoperta dei Carabinieri, ieri mattina, a seguito di perquisizione domiciliare in casa di Giuseppe Di Lorenzo, disoccupato di 34 anni, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto dagli inquirenti soggetto molto attivo nelle piazze di spaccio della città, e pertanto tenuto sotto osservazione.

Per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, l'uomo è stato arrestato