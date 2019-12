Siracusa, Ottava di Santa Lucia: in DIRETTA il rientro in Cattedrale

Tantissimi fedeli hanno seguito la processione che oggi pomeriggio ha preso il via dal Santuario della Borgata per riportare in Cattedrale il simulacro di Santa Lucia. Tanti altri hanno atteso il passaggio della Santa Patrona di Siracusa lungo il percorso per rendere omaggio alla Santa della Luce.

Volti emozionati e occhi rivolti a Lucia da parte dei tanti devoti, non solo per rendere omaggio alla Santa Patrona, ma anche per affidare a Santa Lucia le proprie ansie e preoccupazioni, chiedendo il suo aiuto e la sua intercessione.

Come è tradizione la processione ha attraversato le vie Ragusa, piazza della Vittoria, Testaferrata; sosta presso il Santuario della Madonna delle Lacrime con omaggio dell’Unitalsi. Passaggio da via Testaferrata con una sosta all’ospedale per la preghiera degli ammalati per poi percorrere corso Gelone, dove ai portatori si sono alternati i vigili del fuoco: quindi via Catania e corso Umberto I. Sul ponte umbertino il tradizionale spettacolo pirotecnico. La processione è proseguita per piazza Pancali, corso Matteotti, via Roma, piazza Minerva fino all'arrivo in piazza Duomo.

La giornata si chiude con il ritorno del simulacro nella cappella e la chiusura della nicchia con le 5 chiavi.