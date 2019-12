Siracusa, conclusi gli interventi di sistemazione in strade di Epipoli

“Sono stati completati i lavori per la sistemazione di alcune strade del quartiere Epipoli, in via Monte Cammarata, via Monte Pellegrino, via Monte Nebrodi e via Madonie, dove le condizioni del manto stradale erano precarie”.

A darne notizia è Gaetano Favara, esponente di Amo Siracusa.

"Queste strade, caratterizzate da tante buche e avvallamenti - prosegue Favara - erano diventate un vero pericolo per tutti: per i residenti, per gli automobilisti in transito, senza contare i rischi corsi da chi utilizza le due ruote, moto o biciclette ma anche per gli stessi pedoni, specie quelli che hanno problemi di deambulazione. Ci sono altre zone della città nelle stesse condizioni, per questo – conlude Gaetano Favara - ho già raccolto altre segnalazioni che porterò all’attenzione dell’amministrazione”.