Siracusa, rimosse auto e moto abbandonate

Proseguono le rimozioni di auto e ciclomotori abbandonati nelle strade di Siracusa. Gli operatori della Tekra hanno intensificato le operazioni in coincidenza con l'odierna processione dell’Ottava di Santa Lucia, intervenendo con la rimozione di una decina di mezzi alla Borgata. Due auto ed uno scooter, lasciati da tempo in sosta lungo via Re Ierone I, altri mezzi lasciati sul ciglio della strada in via Eumelo, via Agatocle e largo Gilippo sono stati rimossi dal carro attrezzi.

“Gli operatori della Tekra – dichiara l’assessore all’Ambiente Andrea Buccheri – sono intervenuti anche su segnalazione di alcuni residenti, infastiditi dalla presenza di mezzi abbandonati nei pressi delle loro abitazioni. Il problema non è solo di natura estetica ma anche sostanziale, visto che i mezzi abbandonati rappresentano un ostacolo per il lavaggio e la pulizia delle strade, soprattutto in questi giorni di festa. Invitiamo i cittadini a segnalare altri eventuali casi di auto abbandonate in ogni zona della città. Le operazioni di rimozione – conclude Buccheri - sono gratuite per le casse comunali poiché previste da una convenzione stipulata con l’azienda che si occupa dei rifiuti”.

Tutti i mezzi rimossi saranno demoliti.