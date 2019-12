Siracusa, Ottava di Santa Lucia: in DIRETTA l'uscita del simulacro dal Santuario della Borgata

Tutto pronto al Santuario di Santa Lucia per la processione dell'Ottava che riporterà il simulacro della Santa Patrona di Siracusa in Cattedrale.

Alle 16 è prevista l'uscita del simulacro e delle reliquie di Santa Lucia e l'inizio della processione per le vie Ragusa, piazza della Vittoria, Testaferrata; sosta presso il Santuario della Madonna delle Lacrime con omaggio dell’Unitalsi. La processione riprende per via Testaferrata con una sosta all’ospedale per la preghiera degli ammalati per poi percorrere corso Gelone, dove ai portatori si alternano i vigili del fuoco, via Catania e corso Umberto I. Sul ponte umbertino il tradizionale spettacolo pirotecnico. La processione riprende per piazza Pancali, corso Matteotti, via Roma, piazza Minerva e piazza Duomo.

Il simulacro rientrerà nella Cattedrale per tornare all'interno della nicchia nella sua Cappella.