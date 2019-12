Siracusa, consuntivo 2019 dell'Asp: Ficarra auspica nel 2021 la posa della prima pietra del nuovo ospedale

Potrebbe arrivare nel 2021 la posa della prima pietra del nuovo ospedale di Siracusa: è già stata individuata l'area nei pressi dello svincolo sud dell’autostrada, esiste il finanziamento di 200 milioni e qualche giorno fa è stato bandito il concorso internazionale di idee per progettare un Dea di secondo livello. Questo quanto auspica il direttore generale dell'Asp di Siracusa, Salvatore Lucio Ficarra, che oggi ha tenuto la conferenza di fine anno sul bilancio dell'attività svolta. All’incontro con la stampa hanno partecipato anche i direttori dei Dipartimenti e delle Unità operative nei confronti dei quali il direttore generale ha rivolto sentiti ringraziamenti per l’impegno profuso nel processo organizzativo ed assistenziale che vede il paziente e le sue necessità centrali ed interlocutori privilegiati nel sistema sanitario e auguri di buone feste a loro e alle loro famiglie. Assieme al direttore sanitario Anselmo Madeddu, il manager Ficarra ha presentato alla stampa e ai dirigenti il nuovo direttore amministrativo Salvatore Iacolino.

Ma nel consuntivo non c'è solo il nuovo ospedale di Siracusa, c'è anche l'inaugurazione del Centro regionale Amianto di Augusta, dei nuovi locali del reparto di Ginecologi e Ostetricia, l'avvio dell'iter per istituire al Trigona di Noto del Centro per il Lnfedema, l'installazione di una risonanza magnetica ad Augusta. la terza in provincia, e i concorsi per direttori di strutture complesse e personale sanitario, ai quali si aggiungono anche le assunzioni di tenici ed infermieri.

Sul fronte degli interventi strutturali, il direttore generale ha ricordato i lavori già realizzati e quelli in itinere. Tra questi, nel capoluogo, il completamento della Cittadella della Salute nell’area dell’ospedale Rizza di Viale Epipoli, nell’ottica di un efficientamento logistico aziendale, per il miglioramento dei servizi rivolti all’utenza, nonché di un processo di adeguamento dei servizi alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza del lavoro ed accreditamento con il trasferimento di tutti gli uffici e gli ambulatori specialistici del Distretto sanitario di Siracusa nella palazzina della Medicina del Lavoro e, di converso, con la centralizzazione, in itinere, di tutti gli Uffici amministrativi nella palazzina direzionale di via Brenta dove sono in corso interventi di adeguamento e ristrutturazione. Interventi strutturali hanno interessato anche i reparti di Chirurgia Vascolare, Urologia, Medicina e Geriatria con il rifacimento di pavimenti, porte, gas medicali e dei soffitti, è stato realizzato il rifacimento del manto stradale del parcheggio pubblico e nell’area del Pronto soccorso e sono in fase di avvio importanti interventi di ristrutturazione e ampliamento del Pronto soccorso e dell’Unità di Terapia intensiva coronarica per un costo complessivo di circa 1 milione di euro di fondi regionali. Con il Comune, di recente, è stata firmata una convenzione che prevede l’intervento dei vigili urbani e del carro attrezzi stradale per il controllo del traffico veicolare nell’area ospedaliera.

Interventi strutturali anche per l’ospedale Di Maria di Avola per cui è stato bandito l’affidamento dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento del Pronto soccorso con l’obiettivo di puntare al miglioramento della ricettività incrementandone i livelli, nel rispetto degli standard previsti.

All’ospedale Trigona di Noto, a seguito della chiusura del Pronto soccorso per le ben note gravi criticità di organico, sono state messe in atto tutte le iniziative al fine di garantire l’assistenza con personale medico e infermieristico, l’attivazione da parte della Regione di una postazione 118 medicalizzata, l’assistenza garantita da Guardia medica e PPI per i codici bianchi e verdi, il rinnovo della convenzione con il Comune per l’elipista e, recentemente, la riattivazione su disposizione della Regione, delle attività assistenziali in emergenza dalle ore 8 alle ore 20.

All’ospedale Muscatello di Augusta, è stata disposta la riorganizzazione delle attività di Oncologia medica e di Ematologia con il conferimento di incarichi per ulteriori dirigenti medici delle due branche al fine di potenziare ulteriormente l’organico per il completamento della dotazione delle due nuove unità operative complesse ad indirizzo oncologico.