Siracusa, il sindaco Italia: "Per il prossimo anno bisogna programmare ancora di più"

Bisogna programmare ancora di più. A dirlo è il sindaco di Siracusa, Francesco Italia, questa mattina durante una breve conferenza stampa.

Programmare, arrivare sui fondi, offrire servizi alla città, e quindi approvare in tempi ancora più stretti all'approvazione del bilancio di previsione del prossimo anno.

Un lavoro intenso, quello di Giunta e dirigenti comunali, con l'obiettivo di approvare il bilancio già entro il prossimo gennaio.

"Lavorare alla programmazione - ha spiegato il sindaco - ci mette di raggiungere tutti gli obiettivi politici che ci siamo prefissati".

"Negli ultimi dieci anni - ha ricordato Italia - i bilanci sono stati approvati nella seconda parte dell'anno, mentre quest'anno il bilancio è stato approvato in primavera. L'obiettivo è stringere ancora di più sui tempi, perchè il bilancio è un mezzo importantissimo per l'Amministrazione".