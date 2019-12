Siracusa, un defibrillatore attivo su un'auto della Polizia Municipale

Ci sarà un defibrillatore su un'auto di servizio della Polizia municipale per intervenire tempestivamente in caso di necessità.

La notizia è stata comunicata ieri sera durante la cerimonia di consegna degli attestati a 18 agenti addestrati a compiere manovre di primo soccorso e salvavita grazie ad una collaborazione con il Rotary club di Siracusa.

Erano presenti il sindaco, Francesco Italia, il comandante del Corpo, Enzo Miccoli, il presidente del club, Francesco Tabacco, e Angelo Giudice, responsabile per il Rotary siracusano del progetto Blsd (Basic life support and defibrillation). Il corso è stato tenuto, oltre che da Giudice, dai medici Goffredo Vaccaro, presidente distrettuale del Blsd, e da Maurilio Carpinteri, responsabile del reparto di Anestesia e rianimazione dell'ospedale Umberto I.

“Sull'esempio di altre città – spiega il sindaco Italia – stiamo lavorando alla diffusione dei defibrillatori per estendere la rete della protezione contro le crisi cardiache. La rapidità di intervento in questi casi è fondamentale e assieme al comandante Miccoli, abbiamo accolto l'opportunità offerta dal Rotary per formare 18 agenti”.

La collaborazione tra Comune e Rotary sul fronte delle emergenze cardiologiche risale al 2016, quando i 3 club service della città donarono altrettanti defibrillatori poi collocati in piazza Duomo, all'inizio della pista ciclabile e in largo XXV luglio. Quest'ultimo, più volte danneggiato e sostituito, sarà adesso montato su un'auto della Municipale.