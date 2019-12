Siracusa, (quasi) deserto il bando per il Capodanno: il Comune si farà carico dell'organizzazione

Il Capodanno in Piazza Duomo si farà. Questa è l'unica cosa certa. Come ogni anno questa notte di fine anno è sempre più difficile da organizzare.

Anche quest'anno, il Comune ha pubblicato un bando per l'affidamento dell'organizzazione dell'evento, il quale però è andato quasi deserto. Una sola proposta è arrivata, infatti, agli uffici, i quali hanno valutato l'assenza di requisiti dell'offerta.

Eppure l'Ente non vuole privare i cittadini dell'evento diventato ormai tradizione in città. Così, ha spiegato a SiracusaPost l'assessore alla Cultura, Fabio Granata, sarà il Comune a farsi carico dell'organizzazione della notte più lunga dell'anno.

Lo farà per chiamata diretta, valutando le istanze di coloro che daranno disponibilità ad esibirsi. Un altro mini bando sarà fatto per fonici e servizi audio.