Siracusa e provincia, reddito di cittadinanza: denunciati 7 "furbetti"

Identificati e denunciati 7 "furbetti" del reddito di cittadinanza per indebita percezione. Si tratta di 3 manovali edili (di cui 1 liberiano), 2 agricoltori (di cui 1 tunisino), 1 cameriera, 1 datore di lavoro edile, che hanno sin qui percepito 6.819 euro.

Nelle ultime due settimane, i militari del N.I.L. di Siracusa hanno intensificato le attività di accertamento, vagliando la posizione anagrafica dei lavoratori in nero che venivano individuati ed estendendo, poi, i controlli a tutto il nucleo familiare convivente. attraverso l’interrogazione delle banche dati anagrafica ed Inps e le successive acquisizioni documentali.

Deferita, inoltre, un persona per violazioni in materia antinfortunistica.

Adottati anche 5 provvedimenti di sospensione attività imprenditoriale nei confronti dei datori di lavoro del personale in nero accertato con sanzioni amministrative ed ammende per complessivi 85.016 euro.