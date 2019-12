Siracusa, gestione Teatro: il Comune ci riprova, pronto un altro bando

Teatro Comunale, sei tanto bello ma tanto difficile. Eh già, proprio così. Dopo una prima gara di affidamento della gestione del sito culturale, andata deserta, il Comune ci riprova ed annuncia che un altro bando è già pronto e presto sarà pubblico.

"Il bando prevede la gestione del teatro per i prossimi 5 anni - spiega il sindaco Francesco Italia - con la possibilità di attivare una serie di servizi collaterali, tra cui il bar, al fine di una fruizione del bene non solo sotto il punto di vista culturale, come mostre e spettacoli, ma anche come luogo per conferenze".

A differenza del vecchio bando, il Comune per "attrarre" eventuali offerte, ha "ampliato la durata dell'offerta - continua Italia - e ridotto i costi, che però rimangono ingenti, ma non ci sono grandissime differenze".

È bene ricordare che il vecchio bando era molto complesso complesso. Tra le novità comprese nel bando, per quanto riguarda il Teatro comunale, le utenze a carico di chi si sarebbe dovuto aggiudicare la gara e l’obbligo di nomina di un direttore artistico, previa approvazione dell’Amministrazione comunale. Base d’asta di 80mila euro l’anno, per un minimo di 120 aperture non del palcoscenico, ma del teatro.