Siracusa, avviato l'iter per la stabilizzazione di 14 Lsu

Approvato, dalla giunta comunale di Siracusa, l’atto di indirizzo per l’avvio della procedura di stabilizzazione a tempo indeterminato di 14 LSU che prestano, da più di vent’anni, la loro attività lavorativa nell’ente comunale. Il settore Risorse umane è già al lavoro per la predisposizione di tutti gli atti necessari per far sì che la procedura sia portata a termine in tempi brevissimi.

“La stabilità lavorativa - dichiarano il sindaco Francesco Italia, l’assessore alle Risorse umane Alessandra Furnari - è fondamentale nella vita di ogni cittadino. Abbiamo quindi ritenuto doveroso fare quanto in nostro potere per far sì che, coloro che, attraverso la loro attività lavorativa, portano avanti l’azione amministrativa dell’ente, godessero di tale stabilità dopo anni di incertezze. Abbiamo dovuto attendere le conferme economiche da parte della Regione e l’approvazione di tutti gli strumenti finanziari del Comune. in mancanza dei quali non era possibile operare alcun tipo di assunzione".