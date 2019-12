Firmato il decreto che finanzia i giovani laureati professionisti, soddisfatto Bruno Marziano

C'è il decreto regionale per il finanziamento, da un minino di 600 euro al mese in su, che per un anno finanzia i giovani laureati professionisti o aspiranti tali per realizzare una start up o un tirocinio presso studi professionali.

A darne notizia è l'esponente del Partito Democratico, Bruno Marziano, il quale manifesta la sua soddisfazione.

"Oggi - dichiara - i giovani che fruiscono di questa misura potranno tentare di costruire il loro futuro rimanendo nella loro terra e arricchendola di professionalità e competenze".