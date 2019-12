Messina, operazione “Predominio”: arrestati ex collaboratori di giustizia che volevano riformare un clan mafioso

Sono state arrestate, dalla Polizia di Stato di Messina, nell'ambito dell’operazione antimafia “Predominio”, 14 persone, tra cui ex collaboratori di giustizia che stavano tentando di riformare un clan mafioso.

“Già dalle prime luci dell’alba – si legge nella nota della Polizia -, decine di operatori della Polizia di Stato sono impegnati in un’operazione antimafia che ha portato all’arresto di 14 persone, tra esponenti di spicco e fiancheggiatori appartenenti a due pericolosissimi sodalizi criminali in larga parte tra loro sovrapponibili, dediti, tra le altre azioni delittuose, all’estorsione e al narcotraffico”.

“L’operazione di polizia in argomento – prosegue la nota – costituisce epilogo delle più recenti indagini condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Messina. All’esito di una complessa attività investigativa – avviata nel luglio 2018 e protrattasi sino al marzo del 2019 – è stato possibile rilevare l’intento di alcuni ex collaboratori di giustizia i quali, una volta rientrati in città, si erano adoperati, in forma stabile ed associata, al fine di riaffermarsi nel panorama criminale locale, guadagnando un proprio spazio nel campo del traffico e spaccio di stupefacenti nonché attraverso l’intimidazione e l’estorsione”.