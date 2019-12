Domenica l'Eurialo Siracusa in campo contro l'Antares

Ultima gara dell’anno solare per l'Eurialo domenica 22 dicembre alle 18. La squadra siracusana sarà impegnata sul campo dell’Antares.

“Mi aspetto una prova d’orgoglio da un gruppo che deve credere di più in se stesso – dice coach Daniela Cianflone – Sulla carta è una gara alla nostra portata e, se giochiamo sui nostri livelli per tutta la durata, possiamo portare a casa i tre punti. Il problema purtroppo è sempre lo stesso. La mancanza di costanza e soprattutto di un leader che prenda sulle sue spalle la squadra nei momenti più difficili. La vittoria, domenica, come sabato scorso, dipende solo da noi. Dipende dalla voglia, dalla determinazione e dallo spirito di sacrificio con cui affronteremo il match. Abbiamo già lasciato troppi punti per strada e sarebbe un peccato continuare a perdere altre occasioni contro formazioni di livello non eccelso".

In settimana la società ha tesserato la palleggiatrice Aurelia Corso, che si aggiunge così a Giorgia D’Angelo, alle prese con un problema ad una spalla in via di guarigione. Pur essendo ancora lontano dalla migliore condizione fisica, potrebbe essere convocata per il match di Ragusa. Per il resto, assente ancora Mangano per un infortunio alla caviglia, le altre atlete saranno tutte a disposizione.

Martedì pomeriggio, intanto, la squadra under 18 ha battuto con un netto 3-1 l’Holimpia nella stracittadina disputata al PalaCorso,. Dopo aver ceduto il primo set per 25-18, le verdeblù hanno vinto i successi tre per 25-19, 25-13, 25-18 guadagnando così tre punti d’oro in classifica.