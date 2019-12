Siracusa, bilancio di fine anno della Filcams Cgil

Tante le vertenze aperte su cui la Filcams Cgil è al lavoro. Ieri sera alla presenza del responsabile organizzativo della Cgil Siracusa, Enzo Vaccaro e quello della Filcams Cgil Sicilia, Stefano Gugliotta, è stato fatto il consuntivo del lavoro svolto nel 2019.

"Le vertenze Cambria del centro commerciale ex papiri, i lavoratori di Fortè che vivranno un Natale tremendo, della Roberto Abate su cui già pende un licenziamento decretato da giorno 1 Aprile 2020 - ricorda il segretario generale provinciale Filcams Alessandro Vasquez - i dipendenti della Siracusa Risorse, partecipata della ex provincia che dopo anni di lotta e disperazione forse vivranno il primo Natale dopo 6 anni, con la certezza di avere almeno lo stipendio corrente. I lavoratori degli studi professionali della zona industriale - prosegue - ma anche Auchan, con un subentro a breve di Conad che non fa presagire nulla di buono, il cantiere della marina militare di Augusta".

"Abbiamo il dovere di combattere l’egoismo e l’atomizzazione che si sono creati nel nostro mondo del lavoro - ha detto Stefano Gugliotta segretario regionale della Filcams - dobbiamo spezzare le catene dei ricatti sulle giovani generazioni per conquistare di nuovo ciò che già abbiamo, ma che spesso non esercitiamo.”