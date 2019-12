A gennaio al via la prescrizione, intesa su intercettazioni

"Accordo fatto" nella maggioranza sulla riforma delle intercettazioni, scritta dall'ex ministro Andrea Orlando e che ora verrà parzialmente corretta. A decidere il via libera alla riforma è stato un vertice sulla giustizia che ha dato anche il via libera all'avvio della prescrizione dal primo gennaio mentre la riforma delle intercettazioni targata Andrea Orlando dovrebbe essere corretta già questo sabato in un consiglio dei ministri che prorogherà la partenza della delega Orlando al prossimo due marzo.

Quanto alle modifiche la legge Orlando sulle intercettazioni sarà corretta in due punti: "il pubblico ministero (e non piu' la polizia giudiziaria, ndr) torna ad avere la supervisione nella scelta tra intercettazioni rilevanti e non rilevanti; per il difensore ci sarà la possibilità di richiedere una copia solo delle intercettazioni rilevanti. Quelle irrilevanti le potrà ascoltare e se c'è divergenza sulla rilevanza o meno di queste si andrà dal pm" spiega il guardasigilli. Intanto alla Camera l'ufficio di presidenza della commissione Giustizia ha stabilito l'8 gennaio come termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge Costa volta a cancellare lo stop alla prescrizione dopo il primo grado.