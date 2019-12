Siracusa, un largo in viale Santa Panagia intitolato a don Antonino Burgio

E' stato intitolato a don Antonino Burgio, parroco e fondatore della chiesa Maria Madre di Dio, un largo in viale Santa Panagia, a pochi passi da quella che è stata la sua parrocchia.

Alla cerimonia, alla quale hanno assistito circa cento parrocchiani, hanno partecipato anche l'assessore alla Toponomastica, Cosimo Burti, cresciuto nella chiesa di don Burgio, l'attuale parroco, don Santino Fortunato, e i nipoti del religioso giunti da Solarino.

“Don Burgio – ha detto il sindaco Italia – è stato un mio padre spirituale e di lui ho fortemente vivo il ricordo della sua umanità che però si trasformava in fermezza quando doveva trasmettere certe regole di comportamento e certi valori sani. Fu un padre nell'accezione migliore del termine, che si spese per la sua comunità, ed allora trovo magnifico che, attraverso questa intitolazione, egli resti vivo in uno dei luoghi più transitati della città a pochi passi dalla sua parrocchia”.

Il ringraziamento da parte della famiglia è arrivato da una nipote, Paola Burgio, che ha ricordato come don Antonino abbia trasmesso a tutti l'insegnamento di vivere una spiritualità concreta legati ai valori migliori.