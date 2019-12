Siracusa, il procuratore Gambino: "Carenza d'organico in Procura"

Carenza di organico in tribunale a Siracusa sia tra i pubblici ministeri che nelle segreterie.

Sono le criticità che il procuratore capo, Sabrina Gambino, ha evidenziato nel corso di un incontro questa mattina in tribunale. A fronte di un organico che dovrebbe essere formato da 13 magistrati, in servizio ce ne sono adesso solo 8.

Alla carenza di organici, secondo quanto riferisce il procuratore, si aggiunge la mancanza di richieste di trasferimento a Siracusa indicata come sede disagiata. Da qui la richiesta di poter essere sede a cui destinare anche i magistrati di nuova nomina.