Siracusa, inaugurazione "presepe creativo" all'Urban Center

"Sono felice ed orgoglioso di essere qui insieme a tanti bambini, che sono i veri protagonisti di questa giornata. È, infatti, grazie a loro che è stato realizzato questo albero ecologico e sostenibile, con tante assi di legno dipinte da loro a mano. Si parla da anni di città a misura di bambino e noi stiamo provando a realizzarla attraverso scelte e iniziative che li mettono al centro. È quanto sta avvenendo oggi, e dunque non si può che essere soddisfatti”.

Lo ha dichiarato il sindaco Francesco Italia intervenendo questa mattina alla cerimonia di inaugurazione dell'Eco-Albero del progetto “ Un Natale in Asse con la Città”, allestito nella struttura di via Nino Bixio, e realizzato dagli alunni degli istituti comprensivi di Siracusa e dove all'interno è stato collocato il “Presepe Creativo”.

Gli fa eco l'assessore alle Politiche Giovanili, dell' Infanzia e della Famiglia Rita Gentile: “Vedere tutti questi bambini attorno al loro albero, dopo aver lavorato alla sua realizzazione, utilizzando materiale sostenibile, insieme agli adulti è certamente un grande risultato".

La cerimonia è iniziata in musica con l'esecuzione di brani eseguiti dal coro del 14° istituto Comprensivo Karol Wojtyla, diretto da Mariuccia Cirinnà.

Quindi la giornata è proseguita con una serie di attività creative.

All’incontro erano presenti oltre agli alunni, gli insegnanti degli Istituti Comprensivi, le Associazioni e le Cooperative che hanno realizzato il progetto avviato per il sesto anno grazie alla rete di collaborazione tra l’Ufficio Officina Educativa con Siracusa Città Educativa, Associazioni e Scuola.

Quest’anno la realizzazione del presepe, ha preso spunto dalle parole del Santo Padre“ Il presepe suscita sempre stupore e meraviglia...vorrei sostenere la bella tradizione delle nostre famiglie, che nei giorni precedenti il Natale preparano il presepe..."