Disco verde alla legge che istituisce le Zone Franche, Cna Siracusa: "buona notizia per il nostro territorio"

Approvata, all'Ars, lla legge che istituisce le Zone Franche Montane

"Una buona notizia per il nostro territorio, ma adesso ci aspettiamo lo stesso interesse da parte del Parlamento Nazionale" - commentano Innocenzo Russo, Presidente di CNA Siracusa, e Nina Tanasi, Presidente di CNA Palazzolo Acreide.

"Nel 2013 fummo promotori a Palazzolo Acreide della 'Notte nera', una protesta pacifica ma certamente significativa che aveva per protagonisti gli imprenditori del territorio montano – ricordano Russo e Tanasi – vessati da tasse e balzelli insostenibili oltre a dover ogni giorno affrontare i normali problemi e le difficoltà dati dalla particolare posizione geografica".

Soddisfazione è stata espressa anche da Bruno Marziano che, nel 2015, firmò la proposta di legge.

"Manifesto la mia soddisfazione perché - dice Marziano - una legge fondamentale per lo sviluppo delle aree montane ha avuto finalmente il suo battesimo in aula . Ora, essendo legge –voto, per essere attuata deve passare da approvazioni di Camera e Senato . Faccio appello alla deputazione siciliana di tutti i partiti perché l’iter sia concluso e nel più breve tempo possibile."