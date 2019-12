Augusta, sindaca o sindaco: Musumeci difende Cettina Di Pietro "No al richiamo ufficiale"

"Stigmatizzo e dissento dalle dichiarazioni della consigliera di parità della Regione Siciliana, Margherita Ferro, per un intervento assolutamente inopportuno e inappropriato, oltre che privo di qualsiasi fondamento giuridico: un “richiamo” a Cettina Di Pietro Sindaco di Augusta."

Così il presidente della regione siciliana, Nello Musumeci, difende Di Pietro, a seguito della polemica scoppiata in consiglio comunale sull'utilizzo del femminile alla parola "sindaco". Dopo la diatriba in Aula, dalla Regione è stato mandato un richiamo ufficiale al sindaco.

"La coniugazione al femminile di una carica istituzionale, infatti, appartiene esclusivamente alla libera autonomia di chi la ricopre. - continua Musumeci - Ritengo che la consigliera di parità, che conosco e apprezzo da tempo dovrebbe occuparsi di ben altri problemi, invece che richiamare, senza averne titolo, un sindaco eletto direttamente dal popolo, cedendo cosi a un integralismo linguistico che non aiuta certo a migliorare le condizioni di disparità delle donne in Sicilia."