Priolo, bimbi in festa: apre oggi il Villaggio di Babbo Natale

Tantissimi i bambini del II° Istituto Comprensivo “Alessandro Manzoni” che, questa mattina, in un'atmosfera di festa hanno affollato il Villaggio di Babbo Natale, allestito al parco Senia fino a domenica 22 dicembre. I bimbi sono stati intrattenuti dagli animatori con giochi e balli e hanno visitato l’ufficio postale degli elfi, dove hanno scritto le letterine indirizzate a Babbo Natale. Hanno gustato pop corn e zucchero filato e hanno scattato foto ricordo con Babbo Natale, che li aspettava seduto sul trono, all’interno della sua casetta. Domani è prevista la visita degli alunni del I° Istituto Comprensivo. Già a partire da oggi pomeriggio, uno speciale albero di Natale parlante, racconterà ai bimbi le favole più conosciute e proietterà immagini e canzoni legate alla tradizione natalizia. L’animazione per i bambini sarà presente ogni giorno, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 16:00 alle 20:00. I piccoli potranno sperimentare varie attività, laboratori, bolle di sapone, neve artificiale. All’interno del Villaggio di Babbo Natale, nelle casette in legno, commercianti e artigiani di Priolo esporranno i loro prodotti. Presente anche una zona food.

L’iniziativa, organizzata dalla Pro Loco Priolo Gargallo, rientra nel calendario di eventi organizzati dall’Amministrazione guidata dal Sindaco, Pippo Gianni, per le festività natalizie e di fine anno.

Oggi pomeriggio, dalle 16:00, presso il quartiere Sacro Cuore, “La Magia del Natale”, giochi natalizi e intrattenimento per bimbi, alla presenza di Babbo Natale, clown ed elfi.

Domani, venerdì 20 dicembre, alle 18:00, presso il teatro comunale, musical “Il Bosco Incantato”, spettacolo per bambini con un cast di attori straordinari. L’ingresso sarà gratuito.