Siracusa, questa mattina operazioni di diserbo in zona Isola

Al lavoro da questa mattina i dipendenti della Tekra, la ditta che gestisce il servizio di igiene urbana in città, e dipendenti del Comune di Siracusa, per operazioni di pulizia in città.

In particolare, oggi, sono stati effettuati interventi di diserbo in zona Isola. A darne notizia l'assessore all'Ambiente, Andrea Buccheri.