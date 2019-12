La Camera dice sì all'impeachment di Donald Trump

Donald Trump è ufficialmente sotto accusa. Alle 20,08, le 2,08 di giovedì 19 dicembre in Italia, la Camera dei rappresentanti ha approvato la mozione di impeachment, divisa in due capi di imputazione. Il primo articolo, «abuso di potere» ha ottenuto 230 voti a favore e 197 contro. Il secondo, «ostruzione dell’indagini del Congresso», 229 contro 198. Al Senato, il 6 gennaio, comincerà la seconda parte dell’impeachment, quella della decisione finale.

Donald Trump e' il terzo presidente Usa messo in stato d'accusa con la procedura di impeachment.