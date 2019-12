Noto, un giovane lancia l'iniziativa "Netturbini per un giorno". Il sindaco Bonfanti: "Io sto con lui"

Tentare una bonifica del territorio, evitare il disastro ambientale, sostenere l'amministrazione in difficoltà, smuovere le coscienze sul tema rifiuti mostrando impegno civile. Questo l'obiettivo che si propone un giovane cittadino di Noto, Marco Ambrogio, dal suo blog personale con l'iniziativa "Netturbini per un giorno" in programma per il 29 dicembre dalle 9,30 alle 17.

"Mi piacerebbe - scrive Ambrogio - l’appoggio delle scuole(alunni professori e genitori), dell’amministrazione che in prima linea e non, potrebbe far sentire il proprio appoggio(con mezzi ed edifici) e promuovere l’iniziativa. Impieghereste/sprechereste una delle vostre domeniche per "divenire" netturbini del nostro territorio? Mani e vestiti potranno puzzare - conclude - ma ci saremo battuti per il profumo della nostra terra".

L'iniziativa è stata pubblicamente condivisa dal sindaco di Noto, Corrado Bonfanti che dice: "Io sono con Marco Ambrogio e con i tanti che parteciperanno. Abbiamo bisogno di fatti; basta chiacchiere e indici puntati..!!!

Se poi arrivasse anche una circostanziata denuncia di chi commette il reato di inquinamento ambientale e urbano invece di fare post che raffigurano l’angolo di fronte alla propria abitazione dove il conosciuto vicino abbandona quotidianamente i propri rifiuti, stizziti, infastiditi e quasi snob - conclude - saremmo più credibili e seri".