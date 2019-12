Siracusa, in Questura nasce l'ufficio relazioni con il pubblico

Tradizionale incontro per lo scambio di auguri natalizi questa mattina in Questura a Siracusa, ma anche l'occasione per presentare il calendario 2020 della Polizia di Stato e per comunicare la nascita di un nuovo servizio, l'ufficio relazioni con il pubblico, che sarà avviato con l'inizio del nuovo anno.

A renderlo noto il capo di Gabinetto della Questura aretusea, Giuseppe Anzalone, che ha evidenziato l'importanza del nuovo ufficio che mira a creare un nuovo canale di comunicazione con i cittadini.

Presentato poi il calendario istituzionale 2020 che riporta il motto "Passione, impegno e servizio": curato da Paolo Pellegrin, fotografo pluripremiato e membro di Magnum Photos, tra le più importanti agenzie fotografiche internazionali, il calendario racconta l’umanità delle donne e degli uomini della Polizia di Stato attraverso istantanee di attività operativa.

Quest’anno una parte del ricavato sarà devoluto al progetto per il “Trentesimo anniversario della Convenzione ONU dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”, occasione per riaffermare i diritti degli under 18, e una parte sarà devoluta al Piano Marco Valerio, ideato per aiutare i figli malati dei poliziotti.

i cittadini potranno prenotare il calendario da parete (costo 8 euro) e il calendario da tavolo (costo 6 euro), facendo un versamento sul conto corrente postale nr. 745000, intestato a “ Comitato Italiano per l’Unicef”. Sul bollettino dovrà essere indicata la causale Calendario della Polizia di Stato 2020 per il progetto Unicef “Trentesimo anniversario della Convenzione ONU dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza”.

La ricevuta del versamento dovrà poi essere presentata agli Uffici relazioni con il pubblico di tutte le questure d'Italia che forniranno dettagli sulla consegna.