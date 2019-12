Siracusa, distacco calcinacci nella scuola Falcone-Borsellino: la rabbia del Comitato scuole sicure

No all'abbandono delle scuole, no ai tetti che cedono, agli intonaci che si staccano e agli impianti di riscaldamento che non funzionano. A dirlo è il Comitato Scuole Sicure di Siracusa, alla luce del distacco di calcinacci verificatosi, stamattina, nella scuola Falcone-Borsellino di Cassibile.

“Una scuola- precisano i membri del direttivo (Angelo Troia, Gianluca Belviso, Giovanni Andronico e Rino Mulè)- come molte altre, che non ha risposto alla nostra richiesta di produzione della documentazione, al fine di censire le criticità strutturali ed analizzare le documentazioni e certificazioni che tutti gli istituti devono avere in regola, per essere a norma”.

Infine, il Comitato annuncia che saranno presentati alla Procura della Repubblica "diversi esposti per omissioni in atti di ufficio"