Siracusa, 100 chili di hashish in casa: 50enne condannato a 8 anni

Il gup del tribunale di Siracusa ha condannato ad otto anni di reclusione Rosario Calatella, 50 anni, catanese, per traffico di sostanza stupefacente. Calatella era stato arrestato nel maggio scorso perché trovato in possesso di oltre 100 chili di hashish, nascosti in due appartamenti, in contrada Fortezza Agnone nel territorio di Lentini. L'inchiesta della polizia era scattata dopo alcune segnalazioni in merito alla presenza di due depositi di droga. La droga era stata trovata in parte sotto la ghiaia di un'aiuola, il resto in alcune stanze della casa.(ANSA).