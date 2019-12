Siracusa, Santa Messa di Natale oggi nella cappella dell’ospedale Umberto I

Una Santa Messa di Natale è stata celebrata, questa mattina, da monsignore Salvatore Pappalardo, nella cappella dell’ospedale Umberto primo di Siracusa.

"Con la sua incarnazione, il figlio di Dio, ci indica che la salvezza passa attraverso l’amore, l’accoglienza, il rispetto per questa nostra povera umanità che tutti condividiamo in una grande varietà di etnie, di lingue, di culture… ma tutti fratelli in umanità" - questo il messaggio di Papa Francesco lanciato dall’arcivescovo.

Presenti i dipendenti e le famiglie